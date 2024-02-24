Samsun’da gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından bir araçta ve işyerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ajans Haberleri 24.02.2024 21:11 Giriş: 24.02.2024 21:11

Güncelleme: 24.02.2024 21:11 Kaynak: İHA

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