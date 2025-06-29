Samsun’da hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Zorlu idaresindeki 67 EU 529 hafit ticari araç, Emrah Şen yönetimindeki 55 AIE 525 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erol Özer yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza yerinde incelemelerde bulundu.