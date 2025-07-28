Samsun’da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul’dan Giresun’a giden hafif ticari aracın Samsun’da yoldan çıkarak takla atıp karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesinde Samsun Ankara kara yolunun 33’üncü kilometresindeki Tekke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Giresun Titebolu’ya giden Muharrem Beşli (67) idaresindeki 34 VZ 1328 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüjden karşıya geçti. Kazada, Feride Beşli (67) araçtan dışarı savrularak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muharrem Beşli ile Ali Beşli (77) ve H.K.K. (16) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.