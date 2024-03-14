Samsun’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın park halindeki tırın dorsesine çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hikmet Konacoğlu idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki Azerbaycan uyruklu Orhan Ali Ahmadov’un sürücülüğünü yaptığı tırın dorsesine çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Konacoğlu ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.