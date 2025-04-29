Samsun’da heyelan faciası: Baba ve iki çocuğu öldü

Haber Merkezi

Samsun’un Canik ilçesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. O sırada araçlarını yıkatan 4 kişilik aile göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, 35 yaşındaki baba Adem Kaya ve çocukları 7 yaşındaki Ayla Kaya ile 5 yaşındaki Açelya Lina Kaya’ya ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan heyelan faciasının ardından aileden geriye bu fotoğraf kaldı. (Fotoğraf: İHA)

Ayağında kırıklar bulunan anne ameliyata alındı. Yaşananların ardından akaryakıt istasyonunun mesul müdürü ve sahibi gözaltına alındı.

Baba ile iki çocuğu dün Terme’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kaya ailesinin kısa süre önce İstanbul’dan gelerek Samsun’a yerleştiği öğrenildi. Heyelanın yaşandığı Samsun-Ordu karayolu Kirazlık mevkiinde 4 ay önce de otel inşaatı için açılan alanda patlama yaşanmış, patlama ile kayalardan kopan taş parçaları karayolundan geçen araçların üzerine savrulmuştu.