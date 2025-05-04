Samsun’da heyelanda hayatını kaybeden aile anıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği heyelan faciasının yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.

Canik ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği heyelanın ardından toplanan Samsunlular, facianın olduğu Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda anma töreni düzenledi. Karanfil ve kendi hazırladıkları dövizlerle alana gelen her yaştan vatandaş, olayın yaşandığı yerin yakınına çiçek bıraktı. "Hangi güzel yüz ki toprak olmadı/Hangi güzel göz ki yere akmadı" yazılı dövizi tutan kız çocuğu ise dikkat çekti. Anma törenine katılan vatandaşlar, "Burada hayatını kaybeden ailenin yerine herkes olabilirdi. Bu kaza hepimizin başına gelebilirdi" dedi ve bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) için akaryakıt istasyonunda düzenlenen anma töreni, karanfillerin ve notların bırakılmasının ardından son buldu.