Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun’da heyelanda hayatını kaybeden aile anıldı

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 14:39
  • Giriş: 04.05.2025 14:39
  • Güncelleme: 04.05.2025 14:39
Kaynak: İHA
Samsun’da heyelanda hayatını kaybeden aile anıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği heyelan faciasının yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.
Canik ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği heyelanın ardından toplanan Samsunlular, facianın olduğu Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda anma töreni düzenledi. Karanfil ve kendi hazırladıkları dövizlerle alana gelen her yaştan vatandaş, olayın yaşandığı yerin yakınına çiçek bıraktı. "Hangi güzel yüz ki toprak olmadı/Hangi güzel göz ki yere akmadı" yazılı dövizi tutan kız çocuğu ise dikkat çekti. Anma törenine katılan vatandaşlar, "Burada hayatını kaybeden ailenin yerine herkes olabilirdi. Bu kaza hepimizin başına gelebilirdi" dedi ve bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) için akaryakıt istasyonunda düzenlenen anma töreni, karanfillerin ve notların bırakılmasının ardından son buldu.

BirGün'e Abone Ol