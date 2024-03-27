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Samsun’da iç sularda av yasağı 1 Nisan’da başlıyor

Ajans Haberleri
  • 27.03.2024 13:19
  • Giriş: 27.03.2024 13:19
  • Güncelleme: 27.03.2024 13:19
Kaynak: İHA
Samsun’da iç sularda av yasağı 1 Nisan’da başlıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’da iç sularda av yasağının 1 Nisan’da başlayacağını hatırlatarak, “Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür” dedi.

İl Müdürü Sağlam, Samsun’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yasaklandığını söyledi.






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