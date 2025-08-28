Samsun’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolunda 54 KF 226 plakalı otomobil ile 06 ABE 774 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112’ye ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 54 KF 226 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bazı yaralılar, hava ambulansı ile Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Vezirköprü-Durağan karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.