Samsun’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra-Havza karayolu Demiryurt Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Erikbelan Mahallesi’nden Havza ilçe merkezinde seyir halinde olan Emirhan Şen idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Özçelik’in kullandığı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç yol kenarına savrulurken yoldan geçenler kazayı 112’ye haber verdi.

Kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Emirhan Şen ve Veysel Özçelik ile cipte bulunan Nezengül, Esin ve Zeynep Yurduseven ile Emine Özçelik yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.