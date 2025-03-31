Samsun’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. (59) idaresindeki 55 LK 053 plakalı otomobil ile M.Ş. (41) yönetimindeki 80 EF 278 plaklı otomobil Kolay Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.S. ile R.Y. (80) ve İ.I. (19) yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.