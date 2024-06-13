Samsun’da ırmak kenarına karpuz döken firmaya 14 bin 430 TL ceza

Samsun’da ırmak kenarına karpuz döken nakliye firmasına ‘çevreyi kirletmekten’ 14 bin 430 TL ceza uygulandı.

İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde yol ve Mert Irmağı kenarına onlarca kapuz döküldü. Çevreye saçılan ve kirlilik oluşturan karpuzlar vatandaşların dikkatini çekti. Durumun haber yapılması üzerine yetkililer harekete geçti.

Yetkililerin yaptığı inceleme sonucu, Adana’dan bir nakliye firmasının BİM’e karpuz getirdiği, hasarlı olanları ise yol ve ırmak kenarına döktüğü belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırım uygularken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de nakliye firmasına Çevre Kanunu’nun 20. maddesine göre ‘çevreyi kirletmekten’ 14 bin 430 TL ceza yazdı.