Samsun’da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ali Arslan isimli 57 yaşındaki işçi, 2. kattan toprak zemine düşerek hayatını kaybetti.

Samsun’da çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100.Yıl Bulvarı’nda meydana geldi.

Ali Arslan (57) isimli işçi, çalıştığı inşaatın 2’nci katından toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan Arslan, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ali Arslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

