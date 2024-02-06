Samsun’da jandarma bir evde silah ele geçirdi

Samsun’da bir evde arama yapan jandarma ekipleri silah ve mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde O.T. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 7 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.