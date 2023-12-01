Samsun’da kaçak 20 çuval kara kıllı midye ele geçirildi

Samsun’da bir kamyonette arama yapan polis, yasa dışı yollarla avlanan 20 çuval kara kıllı midye ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesi Yeni Mahalle’de S.D. idaresindeki kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada, kaçak 20 çuval kara kıllı midye ele geçirildi. S.D.’ye "Yasak su ürünleri nakli’ kapsamında 16 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.