Samsun’da kaçak avlanan 1 ton midye denize geri bırakıldı

Samsun’da kaçak avlanan 1 ton ağırlığındaki kum midyesi (şırlan), doğal yaşam olanı olan denize geri bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yolla avlandığı değerlendirilen 1 ton ağırlığında kum midyesi ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler, doğaya zarar verilmemesi amacıyla denize bırakıldı.

Kaçak avcılıkla ilgili olarak yakalanan bir şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.