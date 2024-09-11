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Samsun’da kaçak elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:55
  • Giriş: 11.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:31
Kaynak: İHA
Samsun’da kaçak elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.H.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde de M.S.’ye (35) ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. M.S. hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem başlatıldı.

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