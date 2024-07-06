Samsun’da kaçak silah ticareti operasyonu

Samsun’da yapılan kaçak silah ticareti operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.E.K. ve B.K.’ya ait araç ve ikamette yapılan aramada 4 adet 9x19 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 132 adet 9x19 mm tabanca fişeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında “6136 sayılı Kanun’a muhalefet ve kaçak silah ticareti yapmak” suçundan soruşturma başlatıldı.