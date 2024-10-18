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Samsun’da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:55
  • Giriş: 18.10.2024 22:55
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:56
Kaynak: AA
Samsun’da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.Ş. (30) ve T.V. (39) hakkında “kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

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