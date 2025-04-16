Samsun’da kadın cinayeti: Fail daha önce de ağabeyini öldürmüş

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla vurarak öldüren erkeğin daha önce de ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda Emine Akpınar'ı (36) öldüren Emrah Akpınar'ın (38) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheli Akpınar'ın 2016 yılı ağustos ayında, tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı da bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı.

İdris Akpınar'ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 2016'da yargılandığı davada, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar'ın olayı "tahrik altında gerçekleştirdiği" iddiasıyla cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Emine Akpınar'ın da 15 Şubat'ta Akpınar'a uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Alışverişten dönen Emine Akpınar ile boşanma aşamasında olduğu Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda dün gece karşılaşmış, Emrah Akpınar, Emine Akpınar'ı katledip olay yerinden kaçmıştı.