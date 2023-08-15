Samsun’da kadın kuaför ücretlerine zam geliyor

Samsun Kadın Kuaförleri Odası Başkanı Savaş Kiraz, asgari ücret ve maliyetlerdeki artış nedeniyle kadın kuaförlerinin fiyat tarifesine güncelleme yapacaklarını söyledi.

Asgari ücret artışı, temel tüketim maddelerindeki artış, ithal malzemelerin fazlalığı nedeniyle kadın kuaförlerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Başkan Savaş Kiraz, kısa sürede yeni bir fiyat güncellemesi yapmak zorunda olduklarını açıkladı.

Maliyetlerin oldukça arttığına dikkat çeken Savaş Kiraz, “Sektör olarak kadın kuaförleri olarak görünsek de bunun yanında 20 meslek grubu daha bizim odamıza bağlı. Dövmeciler, çocuk yuvaları, halı yıkamacılar, av malzemecileri, haşerat temizleyiciler, hamamlar ve optikçiler gibi birçok meslek grubu bize bağlı. Samsun’da kadın kuaförleri genelde yazın iş yapıyor. Yazın çalışıp, kışın idare ediyor. En büyük kazancı da düğün, sünnet ya da nişan gibi günlerde grup işlerinde kazanıyoruz. Ne yazık ki şu anki maliyetler kuaförü kullanmıyor. Asgari ücrete gelen zam, 3 kişinin çalıştığı bir kuaförde ortala 20 bin TL ekstra maliyete yol açıyor. Doğalgaz, su, elektrik ve kira masrafları da ortada. Dolayısıyla maliyetler nedeniyle kuaförler maliyetini kurtarmakta zorluk çekiyor. Bunların yanı sıra kozmetikte kullandığımız birçok ürün de ithal olduğu için her gün neredeyse zamlanıyor” dedi.



“Üyelerimizle bir araya gelip fiyatları güncelleyeceğiz”

Kadın kuaförlerinin fiyatlarını güncelleyeceklerini belirten Başkan Kiraz, “Bu kadar zammı tarifeye yansıtma şansımız yok. Zaten kuaför ihtiyaçları en sonda geliyor. Öncelik eğitim, sağlık ve temel tüketim harcamalarına yapılıyor. Bütçe kalırsa kuaföre gidiliyor. 4 dönemdir oda başkanıyım. En ucuz tarifeleri biz çıkartıyoruz. Her zaman üzerimize düşeni yaptık. Bıçak kemiğe dayandı. Artık maliyetler kurtarmıyor. Sürümden kazanacak durumda da değiliz. Zamlardan ötürü biz de bir fiyat güncellemesi yapacağız. Kuaförler de böyle bir fiyat güncellemesi talebinde bulundu. Arkadaşlarımızla toplantı yapacağız. Üyelerimizle bir araya gelip fiyatları güncelleyeceğiz. Bu konuda yapacak bir şeyimiz kalmadı” diye konuştu.



