Samsun’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Alaçam Caddesi ile Serhat Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. idaresindeki 55 EY 533 plakalı kamyonet, F.B. yönetimindeki 55 AOR 028 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.