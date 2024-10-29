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Samsun’da kavşakta 2 araç çarpıştı

Samsun’da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 16:30
  • Giriş: 29.10.2024 16:30
  • Güncelleme: 29.10.2024 16:30
Kaynak: İHA
Samsun’da kavşakta 2 araç çarpıştı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan İstanbul’a giden Ayhan Çelenk idaresindeki 34 JAF 24 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Nurettin Yiğit yönetimindeki 55 ACD 959 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemedi. Vatandaşlar aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirterek yetkilileri göreve davet etti.

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