Samsun’da kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da kamyonun kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Karakavuk Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayram Tirink idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, Cemal Yavuz Yılmaz yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu. Kamyonun yan yattığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.