Samsun’da kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu
Samsun’un Bafra ilçesinde Millet Bahçesi’ndeki su kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cenazenin, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 38 yaşındaki Derya D.’ye ait olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın su kanalında ölü bulundu.
Kızılırmak Seddesi Millet Bahçesi'ndeki su kanalında bir kadının hareketsiz bulunduğunu gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ailesince hakkında kayıp ihbarı yapılan Derya D.'ye (38) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.