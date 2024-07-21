Samsun’da kereste fabrikasında yangın

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikası, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiey göre, Cumhuriyet Mahallesi 537. Sokak’ta bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, gökyüzünü duman kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. İtfaiye ekiplerine yangın söndürme çalışmalarında Tekkeköy Belediyesi’nden bir iş makinesi de destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırkzen, soğutma çalışmaları sürüyor.