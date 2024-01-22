Samsun’da kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya toplam 34 bin 500 lira ceza

Samsun’da trafik ekipleri tarafından bir saat süren yaya uygulamasında kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İlkadım ilçesi Cumhuriyet Dış Kavşak ile Atakum ilçesi Türkiş Dış Kavşak’ta bir saat süren yaya uygulaması düzenledi.

Trafik ekiplerinin denetiminde yaya geçidini kullanırken ışıkları ihlal ederek kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya 690 lira kişi başı olmak üzere toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Ceza yazılan yayalar ise çeşitli bahaneler ile kendilerini savundular.