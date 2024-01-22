Samsun’da kısa süreli kar yağışı

Samsun şehir merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Samsun kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. İnce dolu şeklinde başlayan yağış daha sonra kara dönüştü.

Sulu kar şeklinde olan yağış, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü Samsun’da kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, Samsun, Sinop ve Ordu çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadiseleri görülebileceği bildirildi.