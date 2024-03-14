Samsun’da konut satışları arttı

Samsun’da 2024 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 13,3 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.

Samsun’da ise 2024 Şubat ayında bin 764 konut satıldı. Samsun’da 2023 Şubat ayında bin 558 konut satılmıştı. Konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artarak bin 764’e yükseldi. Samsun’da 2023 Ocak ayında da bin 640 konut satışı kayıtlara geçmişti.

Samsun’un çevresinde bulunan illerden Amasya’da Şubat ayında 432, Sinop’ta 158, Ordu’da ise 660 konut satıldı.