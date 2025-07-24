Samsun’da konut satışları yüzde 52,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı 2025 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Samsun’da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,2 oranında artışla 2 bin 206 adede ulaştı. Bu artış oranı, Türkiye genelindeki yüzde 35,8’lik artışın oldukça üzerinde yer aldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun’da 2025 yılı Haziran ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 52,2 artarak 2 bin 206 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. 2 bin 206 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,0’si Samsun’da gerçekleşti ve en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 14. sırada yer aldı.



İpotekli konut satışları

Samsun’da ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artarak 276’ya ulaştı. Bu alanda Türkiye genelinde yüzde 1,9’luk paya sahip olan Samsun, 12. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının oranı yüzde 13,4 olarak kayıtlara geçti.

Kentte ipotek dışı (diğer) satışlar ise yüzde 44,8’lik artışla bin 930 olarak gerçekleşti. Bu alanda Türkiye genelindeki satışlardan yüzde 2,1 pay alan Samsun, 15. sıraya yerleşti.

Haziran ayında Samsun’daki 2 bin 206 konut satışının 976’sı ilk el, bin 230’u ise ikinci el satış olarak kaydedildi.