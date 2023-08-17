Samsun’da korkutan yangın: 1 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde gece çıkan çatı yangınında bir kişi yaralandı.

Havza ilçesi Yeni Mahalle Orman Sokak’ta bulunan evde meydana gelen yangında Salim Dadaşoğlu’na ait müstakil evin çatı katında elektrik kontağı nedeni ile yangın çıktı.

Çatıdan yüksel alevleri fark ederek eden komşular yangına ilk müdahaleyi ederken yangından haberi olmayan ve kiracı olarak evde kalan Hüseyin Aslan ile ailesi yine komşuların uyarması ile uyandırılarak evden çıkarıldı.

İhbar üzerine ambulans, itfaiye, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden komşu Fatih Arslan düşerek yaralandı.

Yaralı Arslan Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın ilk belirlemelere göre elektrik kablolarından olduğu tespit edildi.

Yangında tek katlı müstakil evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Gece boyu Yeni Mahalle’nin bir kısmına bir süre elektrik verilemedi.