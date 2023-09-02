Samsun’da ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun’da kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Samsun Valiliği de denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Uzun süredir kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Samsun’da yerel kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı. Meteoroloji yağışların özellikle Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olabileceğini bildirdi.

Valilik ise rüzgar nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına vatandaşlara ‘denize girmeyin’ çağrısında bulundu.

AFAD da Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.



Yer yer çok kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelerin ardından vatandaşları uyaran Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşması muhtemel faktörler ise ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda riskler” açıklamasında bulundu.

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda da şu ifadeler kullanıldı:

“Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz.”

Samsun’da pazar gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklığının ise 27 derece olması tahmin ediliyor.