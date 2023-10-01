Samsun’da lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da lastiği patlayan tomruk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Çadır Restoran önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kara idaresindeki 55 EG 044 plakalı tomruk yüklü kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildi.
Tomruklar etrafa saçılırken, yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.