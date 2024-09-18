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Samsun’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’da kavşakta dolmuş minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 23:45
  • Giriş: 18.09.2024 23:45
  • Güncelleme: 18.09.2024 23:46
Kaynak: İHA
Samsun’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu kavşağında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut S. idaresindeki 55 M 5716 plakalı dolmuş minibüs, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Songül T. yönetimindeki 34 RP 0751 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Songül T. ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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