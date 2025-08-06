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Samsun’da motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 17:50
  • Giriş: 06.08.2025 17:50
  • Güncelleme: 06.08.2025 17:50
Kaynak: İHA
Samsun’da motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 55 ANC 209 motosiklet, önünde seyir eden Fehmi Ş. yönetimindeki 55 JB 896 hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin K. ile yanında bulunan Aytaç K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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