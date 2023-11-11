Samsun’da narkotik uygulaması: 40 kişi yakalandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulamada yakalanan 40 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile şube ekiplerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda, 189 adet sentetik ecza, 158,7 gram esrar, 27,24 gram metamfetamin, 0,05 gram sentetik kannabinoid, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 32 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Aramalarda, 2 aranan şahıs, 6136 SKM suçundan yakalama müzekkeresi olan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalama müzekkeresi olan 1 şahıs ile birlikte toplam 40 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.