Samsun’da okula yalnızca Erdoğan posteri asıldı: Atatürk’e yer verilmedi

Samsun'da Milli Eğitim Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullara Türk bayrağının sağına Mustafa Kemal Atatürk posteri, soluna ise AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan posteri asılması talimatı verdi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dış cephesine, dev bir Türk bayrağı ve Erdoğan’ın posteri asıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün posterine yer verilmedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, “Bu tablo, yalnızca büyük bir saygısızlık değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusuna, değerlerine ve tarihimize karşı da düşmanlıktır” dedi.

''DEVLETİN TARAFSIZLIK İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRI''

Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz ise okullara gönderilen talimata ilişkin devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırı olduğunu kaydetti.

Gündüz, “Milli bayramlar, ulusal birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi olan özel günlerdir. Bu günler, hiçbir siyasi görüşün, partinin veya makamın propaganda alanı değildir; olamaz!” ifadelerini kullandı.