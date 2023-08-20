Samsun’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sedat Kavaklı idaresindeki 06 FF 1514 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırım kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan Duygu Kavaklı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.