Samsun’da otomobil alevlere teslim oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 55 ADY 458 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine araç yol kenarına çekildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.