Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da yoldan çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahalesi 100.Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Umut Tuncer idaresindeki 34 TC 9557 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araç hurdaya dönerken, yaralanan araç sürücüsü Mehmet Umut Tuncer ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.