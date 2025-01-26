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Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 12:05
  • Giriş: 26.01.2025 12:05
  • Güncelleme: 26.01.2025 12:06
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da bir otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Derbent mevki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat Can Sönmez idaresindeki 55 KE 615 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Can Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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