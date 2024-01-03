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Samsun’da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2024 10:09
  • Giriş: 03.01.2024 10:09
  • Güncelleme: 03.01.2024 10:09
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İ.T.’nin kullandığı 05 ACK 357 plakalı otomobil, gece saat 01.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada araç adeta hurdaya dönerken, yaralanan İ.T. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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