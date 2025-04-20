Samsun’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 9. kilometresi Sarıışık mevkiinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Meral (44) idaresindeki 78 SJ 234 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Ali Meral, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.