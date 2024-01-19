Samsun’da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
İstanbul’dan Ordu’ya giden otomobilin Samsun’da kavşaktaki ışıklarda kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara karayolu Toybelen Işıklı Kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ordu’ya giden Oğuzhan Koyun idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Doğan Sağlam’ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Koyun ile Pınar Kayar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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