Samsun’da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kafeli Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taha Can idaresindeki 35 ADG 871 otomobil kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Kör (39) yönetimindeki 19 ZA 459 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada savrulan motosiklet sinyalizasyon lambasının direğine çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.