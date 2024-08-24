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Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 22:27
  • Giriş: 24.08.2024 22:27
  • Güncelleme: 24.08.2024 22:27
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü

Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 802. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Köse (73) idaresindeki 34 EKV 773 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.

Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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