Samsun’da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yağcı (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir’in şoförlüğünü yaptığı 04 D 6425 çekici ve 33 ACH 862 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Yağcı ile Nimet Ceniklioğlu (36) ve Anıl Ceniklioğlu (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Yağcı ile Nimet Ceniklioğlu’nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

