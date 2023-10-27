Samsun’da otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Samsun’da otomobile çarpıp takla atarak ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Burak Uçar idaresindeki 06 DND 296 otomobil, Beyit Yıldız yönetimindeki 55 AKA 960 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. 55 AKA 960 plakalı otomobil de park halindeki 55 AAB 136 plakalı minibüse çarptı.
Üç aracın karıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü Burak Uçar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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