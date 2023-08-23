Samsun’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ş. idaresindeki 55 BKR 77 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Tahsin Bozkurt’a (49) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bozkurt kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Bekir Ş. "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.