Samsun’da park halindeki araç tamamen yandı

Samsun’da park halindeki araç alev alarak, tamamen yandı.

Yangın, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde cami önünde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki Ferdi Ö.’ye ait panelvan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yurttaşar söz konusu aracın yaklaşık 3 aydır aynı yerde park halinde olduğunu söyledi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.