Samsun’da polis ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi

Samsun’da polis ekiplerince yapılan çalışmada farklı ilçelerde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ekiplerince İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Unkapanı Mahallelerinde 2 ikamette yapılan aramalarda 227,61 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin 40 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahıs yakalandı.

18 adet çeşitli bıçak ele geçirildi

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 16 şubat tarihinde narko-asayiş uygulamasında 129 şahıs ve 14 araç kontrol edildi. 1 aranan yoklama kaçağı şahıs yakalanarak, tebliğ yapıldı. 18 adet çeşitli bıçaklar ele geçirildi. 1 şahsa 6136 SKM adli işlem yapıldı. 1 şahsa ise 2 bin 52 TL idari yaptırım uygulandı.



3 şahıs yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ise İlkadım’da 2 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirildi, 3 şahıs yakalandı.